Драйзайтль — о своей результативности: ожидаете, что я заброшу 82 шайбы в сезоне?

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал свою результативность в текущем сезоне НХЛ.
«Думаю, будет безумием предположить, что я могу забросить 50 шайб за 50 матчей. Да, сейчас у меня многое залетает, но в этой лиге тяжело забивать. Совсем не ожидаю от себя такой статистики. Конечно, я продолжу бросать по воротам. Будет хорошо, если будут голы, но я знаю, что наступит момент, когда шайба перестанет лететь в ворота.
Забиваю по голу за игру в среднем? Вы что, ожидаете, что я заброшу 82 шайбы в этом сезоне? (смеётся) Этого не произойдёт. Игра с Макдэвидом облегчает мне задачу, я получаю больше свободного пространства. Но я не думаю, что этот вариант реален. Просто продолжу заниматься своим делом», — сказал Драйзайтль.
В текущем сезоне 26-летний немец провёл 20 матчей, набрав в них 40 (20+20) очков при общей полезности "+13".
- 25 ноября 2021
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