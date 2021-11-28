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Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников провёл 500-й матч в НХЛ

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников провёл 500-й матч в НХЛ
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой «красных крыльев» со счётом 3:2 в овертайме.

Этот матч стал для 29-летнего российского нападающего «Детройта» Владислава Наместникова 500-м в заокеанской карьере. Форвард провёл на льду 12 минут и 27 секунд в этом матче и заработал коэффициент полезности «-1», не отметившись результативными действиями.

Отметим, что за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Наместников забросил 98 шайб и отдал 119 результативных передач, суммарно набрав 217 очков при коэффициенте полезности «+2».

Напомним, в матче с «Баффало» за «Детройт» забивали Картер Рауни, Пиус Зутер и Лукас Рэймонд.

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