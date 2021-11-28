Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников провёл 500-й матч в НХЛ

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч завершился победой «красных крыльев» со счётом 3:2 в овертайме.
Этот матч стал для 29-летнего российского нападающего «Детройта» Владислава Наместникова 500-м в заокеанской карьере. Форвард провёл на льду 12 минут и 27 секунд в этом матче и заработал коэффициент полезности «-1», не отметившись результативными действиями.
Отметим, что за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге Наместников забросил 98 шайб и отдал 119 результативных передач, суммарно набрав 217 очков при коэффициенте полезности «+2».
Напомним, в матче с «Баффало» за «Детройт» забивали Картер Рауни, Пиус Зутер и Лукас Рэймонд.
- 28 ноября 2021
-
09:46
-
09:34
-
09:18
-
09:12
-
08:48
-
08:35
-
08:32
-
08:15
-
07:47
-
07:24
-
06:44
-
06:32
-
06:03
-
05:48
-
05:40
-
05:16
-
04:30
-
00:37
-
00:17
-
00:11
-
00:07
-
00:01
- 27 ноября 2021
-
23:51
-
23:38
-
23:31
-
23:26
-
23:13
-
22:43
-
22:33
-
22:17
-
22:00
-
21:52
-
21:38
-
21:21
-
20:37