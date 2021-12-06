Евгений Свечников забросил вторую шайбу в сезоне в матче с «Торонто»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Виннипег Джетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 2-й период, счёт в матче в пользу хозяев – 5:3.



На 25-й минуте матча Евгений Свечников забросил вторую для себя шайбу в этом сезоне. Помогли добиться успеха своими голевыми передачами ему Доминик Тонинато и Дженсен Харкинс.



Также забили за хозяев Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп, Кайл Коннор и Николай Элерс. У гостей отметились Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс и Ондржей Каше.



Сченчиков провёл в текущем сезоне 23 игры, забросил 2 шайбы и отдал 6 результативных передач при коэффициенте полезности «+3». Всего в НХЛ у россиянина 64 матча и 20 очков (7+13) при коэффициенте полезности «-3».