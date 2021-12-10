«Спасибо, парни. Ценю это». Хоккеисты «Чикаго» облили Флёри после его 500-й победы в НХЛ

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри одержал свою 500-ю победу в регулярном чемпионате НХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «индейцы» выиграли в гостях у «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:0.
Твиттер-аккаунт «Чикаго» опубликовал видео, на котором игроки клуба встречают в раздевалке голкипера, после чего обливают его водой.
«Спасибо, парни. Ценю это», — сказал Флёри.
Отметим, что Флёри был признан первой звездой прошедшего игрового дня. В матче с «Монреалем» он отбил все 30 шайб. 37-летний канадец стал третьим вратарём после Мартина Бродо (691) и Патрика Руа (551), достигшим отметки в 500 побед за карьеру (регулярный сезон) в истории НХЛ. Ранее Флёри выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс».
- 10 декабря 2021
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