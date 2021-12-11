Сидни Кросби вошёл в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В этом матче капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами, благодаря чему ему удалось войти в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе канадского форварда стало 1340 очков в НХЛ, и он обогнал Дэйва Андрейчука и Дениса Савара (оба — по 1338) по этому показателю. Теперь Кросби вышел на единоличное 30-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.
Начало текущего сезона Кросби пропустил сначала из-за травмы, потом из-за попадания в ковид-протокол. Всего на его счету 14 игр в текущем сезоне и 15 очков: 4 заброшенные шайбы и 11 результативных передач.
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