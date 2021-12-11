Наместников забросил свою сотую шайбу в НХЛ в матче с «Колорадо»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Детройт Ред Уингз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:1.



Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместникова забросил сотую шайбу в своей карьере В НХЛ. На 20-й минуте матча россиянин отыграл один гол в матче. Ассистировали ему Пиус Зутер и Мориц Зайдер.



У Наместникова в текущем сезоне 28 матчей, 9 заброшенных шайб и 6 результативных передач.



Всего же в НХЛ у российского нападающего 506 игр, в которых он набрал 221 очк0 (100+121).



На данный момент «Детройт» занимает восьмую строчку в Восточной конференции НХЛ, набрав 29 очков в 27 играх.

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