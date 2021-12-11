Наместников забросил свою сотую шайбу в НХЛ в матче с «Колорадо»

В эти минуты в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Детройт Ред Уингз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:1.
Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместникова забросил сотую шайбу в своей карьере В НХЛ. На 20-й минуте матча россиянин отыграл один гол в матче. Ассистировали ему Пиус Зутер и Мориц Зайдер.
У Наместникова в текущем сезоне 28 матчей, 9 заброшенных шайб и 6 результативных передач.
Всего же в НХЛ у российского нападающего 506 игр, в которых он набрал 221 очк0 (100+121).
На данный момент «Детройт» занимает восьмую строчку в Восточной конференции НХЛ, набрав 29 очков в 27 играх.
- 11 декабря 2021
-
06:39
-
06:32
-
06:29
-
06:27
-
06:20
-
06:20
-
06:13
-
06:10
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:44
-
05:39
-
05:31
-
04:35
-
03:59
-
02:53
-
02:14
- 10 декабря 2021
-
23:46
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
23:00
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:49
-
21:36
-
21:36
-
21:18
-
21:10
-
20:55
-
20:28
-
20:00
-
19:56