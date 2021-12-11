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Александр Георгиев установил личный рекорд по сейвам в матче в этом сезоне НХЛ

Александр Георгиев установил личный рекорд по сейвам в матче в этом сезоне НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Мика Зибанеджад и Алекси Лафренье, который стал автором победной шайбы. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Бретт Мюррей. На счету российского нападающего Артемия Панарина одна результативная передача.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 36 сейвов в данной встрече. Российский вратарь одержал третью победу подряд, заодно установив личный рекорд по сейвам в матче в этом сезоне НХЛ. 25-летний вратарь впервые парировал больше 33 бросков в текущей регулярке.

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