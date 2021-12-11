«Колорадо» в результативном матче обыграл «Детройт», «лавины» забили 33 гола в 6 матчах
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В составе победителей забивали Андре Бураковски (дубль), Джей Ти Комфер, Даррен Хельм, Натан Маккинннон, Самуэль Жирар и Кейл Макар. В составе гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Владислав Наместников, Джо Велено и Филип Гронек.
Наместников забросил сотую шайбу в своей карьере В НХЛ. На 20-й минуте матча россиянин отыграл один гол в матче. Ассистировали ему Пиус Зутер и Мориц Зайдер.
У Наместникова в текущем сезоне 28 матчей, 9 заброшенных шайб и 6 результативных передач.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Комфер (Тэйвз, Макар) – 05:01' (5x5) 2:0 Бураковски (Ньюхук, Джонсон) – 07:10' (5x5) 3:0 Хельм (Обе-Кюбель) – 10:49' (5x5) 3:1 Наместников (Зутер, Зайдер) – 19:07' (5x5) 3:2 Велено (Ганье, Гронек) – 23:21' (5x5) 4:2 Маккиннон (Ландеског, Тэйвз) – 23:59' (5x5) 5:2 Бураковски (Рантанен) – 24:22' (5x5) 6:2 Жирар (Джост, Джонсон) – 27:33' (5x5) 6:3 Гронек (Задина, Ледди) – 33:34' (5x4) 7:3 Макар (Тэйвз) – 55:30' (en)
Новость по темеНаместников забросил свою сотую шайбу в НХЛ в матче с «Колорадо»
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
07:47
-
07:44
-
07:04
-
06:57
-
06:54
-
06:46
-
06:39
-
06:32
-
06:29
-
06:27
-
06:20
-
06:20
-
06:13
-
06:10
-
05:59
-
05:52
-
05:47
-
05:44
-
05:39
-
05:31
-
04:35
-
03:59
-
02:53
-
02:14
- 10 декабря 2021
-
23:46
-
23:34
-
23:18
-
23:02
-
23:00
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:49
-
21:36
-
21:36
Партнерский контент