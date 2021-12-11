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«Колорадо» в результативном матче обыграл «Детройт», «лавины» забили 33 гола в 6 матчах

«Колорадо» в результативном матче обыграл «Детройт», «лавины» забили 33 гола в 6 матчах
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Андре Бураковски (дубль), Джей Ти Комфер, Даррен Хельм, Натан Маккинннон, Самуэль Жирар и Кейл Макар. В составе гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Владислав Наместников, Джо Велено и Филип Гронек.

Наместников забросил сотую шайбу в своей карьере В НХЛ. На 20-й минуте матча россиянин отыграл один гол в матче. Ассистировали ему Пиус Зутер и Мориц Зайдер.

У Наместникова в текущем сезоне 28 матчей, 9 заброшенных шайб и 6 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2021, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Комфер (Тэйвз, Макар) – 05:01' (5x5)   2:0 Бураковски (Ньюхук, Джонсон) – 07:10' (5x5)   3:0 Хельм (Обе-Кюбель) – 10:49' (5x5)   3:1 Наместников (Зутер, Зайдер) – 19:07' (5x5)   3:2 Велено (Ганье, Гронек) – 23:21' (5x5)   4:2 Маккиннон (Ландеског, Тэйвз) – 23:59' (5x5)   5:2 Бураковски (Рантанен) – 24:22' (5x5)   6:2 Жирар (Джост, Джонсон) – 27:33' (5x5)   6:3 Гронек (Задина, Ледди) – 33:34' (5x4)   7:3 Макар (Тэйвз) – 55:30' (en)
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