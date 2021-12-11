«Колорадо» в результативном матче обыграл «Детройт», «лавины» забили 33 гола в 6 матчах

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.



В составе победителей забивали Андре Бураковски (дубль), Джей Ти Комфер, Даррен Хельм, Натан Маккинннон, Самуэль Жирар и Кейл Макар. В составе гостей заброшенными шайбами отметились россиянин Владислав Наместников, Джо Велено и Филип Гронек.



Наместников забросил сотую шайбу в своей карьере В НХЛ. На 20-й минуте матча россиянин отыграл один гол в матче. Ассистировали ему Пиус Зутер и Мориц Зайдер.



У Наместникова в текущем сезоне 28 матчей, 9 заброшенных шайб и 6 результативных передач.

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