Судьи отменили шайбу Капризова «Кингз». За 0,4 секунды до гола закончилось время периода

Сегодня, 12 декабря, в «Лос-Анджелесе» на Арене «Стэйпл Центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Лос-Анджелес Кингз» и «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Кингз» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).



В конце первого периода россиянин бросил по воротам с сиреной об окончании периода, и через 0,4 секунды шайба пересекла линию ворот.



Видео момента можно посмотреть здесь.



Напомним, что по ходу матча российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил подножку от хоккеиста соперника Филлипа Дано, однако судьи заиграли этот эпизод, не назначив удаления.



В текущем сезоне Капризов провёл 27 матчей и набрал в них 32 очка: забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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