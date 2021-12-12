Лемье облили водой со скамейки «Миннесоты» после победного гола

Сегодня, 12 декабря, в «Лос-Анджелесе» на Арене «Стэйпл Центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Миннесота Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).



Победную шайбу в матче забросил форвард Брендан Лемье. После гола он проезжал мимо скамейки «Миннесоты», и его облили водой, сообщает журналист Брэди Треттенеро в «Твиттере».

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

В текущем сезоне на счету Лемье 15 матчей, в которых он набрал шесть очков: забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в начале декабря Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию за укус форвада «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачука во время драки.