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Салливан: у Малкина всё меньше и меньше ограничений. Его прогресс обнадёживает

Салливан: у Малкина всё меньше и меньше ограничений. Его прогресс обнадёживает
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о ходе восстановления российского нападающего клуба Евгения Малкина.

«Джино полчаса катался перед занятием, а потом присоединился к ребятам на тренировке. Его прогресс обнадёживает. У него всё меньше и меньше ограничений», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Сейчас хоккеист восстанавливается после травмы, проводя индивидуальные тренировки на льду. Ранее ему прооперировали правое колено.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач. «Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 27 матчей набрав 33 очка.

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