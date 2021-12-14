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Василевский: у «Тампы» сильнейший подбор защитников, это делает мою вратарскую жизнь легче

Василевский: у «Тампы» сильнейший подбор защитников, это делает мою вратарскую жизнь легче
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что форвард команды Никита Кучеров ездит вместе с клубом на выездные игры.

«Я ничего не менял, хотя в начале сезона выглядел неважно. Всё, что работало для меня в прошлом, может работать и дальше. Зачем что-то менять? Я стараюсь сохранять концентрацию в любом моменте на льду, даже если это тренировка. Вот и всё. Это мой рецепт.

Когда команда несёт такие потери, как Поинт и Кучеров, то помогает в первую очередь система игры. Например, даже при том, что у нас несколько новых лиц выходит в меньшинстве, каждый знает, что делать на льду, и работает на благо команды. И второе, что придаёт уверенности – это другие лидеры, берущие дополнительную ношу. Думаю, у нас сильнейший подбор защитников, что делает мою жизнь как вратаря легче», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.

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