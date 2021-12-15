Макдермид и Ривз подрались во время матча «Колорадо» с «Рейнджерс»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева победили со счётом 4:2.
В середине второго периода защитник «Колорадо» Кёртис Макдермид и форвард «Рейнджерс» Райан Ривз подрались. Победу в поединке одержал Макдермид, уложивший соперника на лёд.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Макдермид в текущем сезоне провёл 14 матчей и набрал в них одно очко за результативную передачу, Ривз сыграл 24 встречи и отдал в них 6 передач.
Напомним, что в этой встрече дубль оформил форвард хозяев Валерий Ничушкин.
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