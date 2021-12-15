Фокс – о Георгиеве: обидно было привезти такой последний гол, потому что он играл здорово

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс поделился мнением об игре российского голкипера команды Александра Георгиева во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:4).

«Он сыграл отлично. Нам противостояла очень хорошая команда, в которой много талантливых исполнителей. И Георгиев сегодня сделал для нас несколько важных сейвов. Нам приходилось много играть в меньшинстве, и он много раз нас выручал. В конце матча мы отставали всего на одну шайбу, и в этом его большая заслуга. Конечно, обидно было привезти ему такой последний гол, потому что он играл здорово.

В последних нескольких матчах Георгиев выглядит потрясающе. Как я уже несколько раз говорил, мы уверены в обоих наших вратарях», – цитирует Фокса официальный сайт НХЛ на русском языке.