Фокс – о Георгиеве: обидно было привезти такой последний гол, потому что он играл здорово
Поделиться
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс поделился мнением об игре российского голкипера команды Александра Георгиева во встрече с «Колорадо Эвеланш» (2:4).
«Он сыграл отлично. Нам противостояла очень хорошая команда, в которой много талантливых исполнителей. И Георгиев сегодня сделал для нас несколько важных сейвов. Нам приходилось много играть в меньшинстве, и он много раз нас выручал. В конце матча мы отставали всего на одну шайбу, и в этом его большая заслуга. Конечно, обидно было привезти ему такой последний гол, потому что он играл здорово.
В последних нескольких матчах Георгиев выглядит потрясающе. Как я уже несколько раз говорил, мы уверены в обоих наших вратарях», – цитирует Фокса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Новость по темеТурнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
14:30
-
14:30
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:23
-
10:08
-
10:00
-
09:35
-
09:21
-
08:50
-
08:47
-
08:33
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:46
-
07:34
-
07:34
-
07:20
-
07:13
-
06:24
-
06:08
-
06:06
Партнерский контент