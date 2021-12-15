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«Ак Барс» приобрёл права на лучшего бомбардира сборной Словакии на Олимпиаде-2018

«Ак Барс» приобрёл права на лучшего бомбардира сборной Словакии на Олимпиаде-2018
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«Ак Барс» и «Сибирь» обменялись правами на игроков, сообщает «Бизнес Online».

Казанский клуб получил права на защитника сборной Словакии Петера Черешняка, который был задрафтован новосибирцами в 2012 году. «Сибирь» получила права на 23-летнего финского нападающего Янне Куокканена, которого «Ак Барс» выбрал в 2015-м.

28-летний Черешняк играет за чешский «Пльзень» с 2016 года. В нынешнем сезоне он набрал 27 (5+22) очков в 31 матче при показателе полезности «-1». В составе сборной Словакии праворукий защитник играл на двух чемпионатах мира и на Олимпиаде-2018, где стал лучшим бомбардиром команды, набрав 4 (2+2) очка.

Куокканен с 2019 года выступает за «Нью-Джерси Дэвилз». В текущем сезоне он набрал 5 (3+2) очков в 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-5». В сборную Финляндии его не вызывали.

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Источник: «Ак Барс» подпишет контракт с бывшим защитником «Тампы» и «Монреаля»
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