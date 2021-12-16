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Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» благодаря шайбе Калеба Джонса в овертайме. «Столичным» не помогли гол и результативная передача капитана Александра Овечкина. Зато «Чикаго» помогли три шайбы, которые голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов пропустил за 34 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Оши, Бекстрём) – 23:36' (5x4)   1:1 Дебринкэт (Кейн, Кубалик) – 33:55' (5x3)   2:1 Курашев (Дак, Джонс) – 34:13' (5x4)   3:1 Энтвистл (Хагель, Тэйвз) – 34:29' (5x5)   3:2 Спронг (Эллер) – 39:18' (5x5)   3:3 Эллер (Оши, Шири) – 51:57' (5x5)   4:3 Дебринкэт (Хагель, Строум) – 55:00' (5x4)   4:4 Шири (Овечкин, Карлсон) – 59:57' (6x5)   5:4 Джонс (Дак, Кейн) – 61:21' (3x3)

«Нью-Йорк Рейнджерс» прервал серию из двух поражений, обыграв «Аризону Койотс». Артемий Панарин досрочно завершил матч, покинув лёд в начале второго периода, а Каапо Какко сделал весомую заявку, чтобы занять место россиянина в большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Эрикссон (Келлер, Любушкин) – 17:46' (4x5)   1:1 Какко (Зибанеджад, Крайдер) – 30:40' (5x5)   2:1 Келлер (Шмальц, Строльман) – 48:47' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Фокс, Крайдер) – 54:14' (5x4)   2:3 Какко (Крайдер, Строум) – 57:42' (5x4)

«Анахайм» уверенно обыграл «Сиэтл Кракен», одержав вторую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Зеграс (Милано, Шаттенкирк) – 10:04' (5x5)   2:0 Грант – 15:25' (4x5)   3:0 Терри (Стил, Сильверберг) – 21:52' (5x4)   3:1 Донато (Эберле, Данн) – 34:26' (5x4)   4:1 Кэррик (Бенуа, Робинсон) – 48:19' (5x5)

На Востоке по-прежнему лидирует «Торонто Мэйпл Лифс», набравший 42 очка в 30 встречах. На второе место вышли «Рейнджерс» — у них 41 балл после 29 матчей. На единоличную третью позицию поднялся «Вашингтон», также набравший 41 очко после 29 встреч.

В Западной конференции первое место занимает «Миннесота Уайлд». В 28 матчах подопечные Дина Эвасона набрали 39 очков. На вторую позицию вырвался «Анахайм», набравший 39 баллов в 31 встрече. На третью строчку опустился «Сент-Луис Блюз» — у «блюзменов» 37 очков после 29 матчей.

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