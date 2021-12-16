Турнирная таблица и результаты всех матчей игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 декабря, а также итоги всех матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» благодаря шайбе Калеба Джонса в овертайме. «Столичным» не помогли гол и результативная передача капитана Александра Овечкина. Зато «Чикаго» помогли три шайбы, которые голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов пропустил за 34 секунды.

«Нью-Йорк Рейнджерс» прервал серию из двух поражений, обыграв «Аризону Койотс». Артемий Панарин досрочно завершил матч, покинув лёд в начале второго периода, а Каапо Какко сделал весомую заявку, чтобы занять место россиянина в большинстве.

«Анахайм» уверенно обыграл «Сиэтл Кракен», одержав вторую победу подряд.

На Востоке по-прежнему лидирует «Торонто Мэйпл Лифс», набравший 42 очка в 30 встречах. На второе место вышли «Рейнджерс» — у них 41 балл после 29 матчей. На единоличную третью позицию поднялся «Вашингтон», также набравший 41 очко после 29 встреч.



В Западной конференции первое место занимает «Миннесота Уайлд». В 28 матчах подопечные Дина Эвасона набрали 39 очков. На вторую позицию вырвался «Анахайм», набравший 39 баллов в 31 встрече. На третью строчку опустился «Сент-Луис Блюз» — у «блюзменов» 37 очков после 29 матчей.