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«Бедро было в порядке». Никлас Бекстрём поделился эмоциями от первого матча после травмы

«Бедро было в порядке». Никлас Бекстрём поделился эмоциями от первого матча после травмы
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился эмоциями от первого матча после травмы. Форвард принял участие во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:5 ОТ), в которой отдал результативную передачу.

«Ощущения хорошие. Бедро было в порядке. Я какое-то время не играл, так что понадобится пара матчей, чтобы вернуть игровой тонус и всё такое, но мы боролись за очко, это важно», — приводит слова Бекстрёма журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.

Бекстрём пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.

В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 29 встреч и набрал в них 41 очков. Сейчас столичная команда занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.

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