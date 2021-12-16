«Бедро было в порядке». Никлас Бекстрём поделился эмоциями от первого матча после травмы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился эмоциями от первого матча после травмы. Форвард принял участие во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (4:5 ОТ), в которой отдал результативную передачу.
«Ощущения хорошие. Бедро было в порядке. Я какое-то время не играл, так что понадобится пара матчей, чтобы вернуть игровой тонус и всё такое, но мы боролись за очко, это важно», — приводит слова Бекстрёма журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.
Бекстрём пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.
В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 29 встреч и набрал в них 41 очков. Сейчас столичная команда занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф.
- 16 декабря 2021
-
11:50
-
11:33
-
11:13
-
11:00
-
10:49
-
10:31
-
10:14
-
09:50
-
09:35
-
09:19
-
09:07
-
08:45
-
08:35
-
08:26
-
08:18
-
08:12
-
08:07
-
07:57
-
07:52
-
07:48
-
07:42
-
07:41
-
07:25
-
07:22
-
07:14
-
07:12
-
07:08
-
07:03
-
06:58
-
06:56
-
06:36
-
06:00
-
05:53
-
05:43
-
05:27