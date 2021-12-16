Федотов: в буклете для вратарей была одна страница, где написано «лови шайбу». Вот и всё

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов после матча Кубка Первого канала со Швецией (1:0) рассказал о тренировках под руководствам Сергея Наумова, а также об общении с Евгением Набоковым.



«Какой буклет дали вратарям? Одну страницу, где написано «лови шайбу», вот и всё. Наумов бил Илью Сорокина по ловушке, чтобы держал выше? Меня, слава богу, не бьёт. У меня с ловушкой проблем нет, но другие нюансы подтягиваем, работаем. Наумов много деталей подсказывает, помогает, как и Сороке помогал. Это здорово, он очень сильный специалист. Понимаешь, что растёшь и делаешь шаги вперёд. Сейчас такой хоккей, где много нюансов, которые играют важную роль.



Приятно, когда в сборной работают лица из клуба, Сергей Викторович Фёдоров, Сергей Иванович Наумов. Но, в общем, это другое место и другая команда, хотя и придерживаемся некоторых нюансов и деталей, которые делаем в клубе, их присутствие безусловно помогает.



Контакта Набокова нет. Думаю, у него пока хватает своих забот. Нас тут насчёт Олимпиады пока никто не осведомляет. Всё ещё может решиться в последний момент. Пока играем здесь, дальше возвращаемся в клубы, а потом будет видно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.