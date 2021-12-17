Тренер «Питтсбурга»: Малкин близок к возвращению

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал журналистам о здоровье центрального нападающего команды, россиянина Евгения Малкина.



«Джино по-прежнему проходит процесс восстановления. Наш медицинский штаб знает и видит конкретные детали, которыми я не владею. Но этот процесс идет. И нам нужно наблюдать, что будет дальше. И когда процесс будет завершен, и мы получим все отзывы от докторов, что форвард может вернуться в игру, что врачи будут полностью удовлетворены — тогда Малкин снова будет в нашем составе», — передаёт слова тренера официальная русская версия сайта НХЛ.



«Ребята, вы и сами наверняка видели Малкина на тренировках, — продолжил Салливан. — Он прибавляет с каждым днём. Он близок к возвращению».



Евгений Малкин после операции на правом колене в июне 2021 года в текущем регулярном чемпионате НХЛ еще не играл. Врачи прогнозировали, что на восстановление после операции уйдет не менее полугода. Малкин уже тренируется с командой.

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