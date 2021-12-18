Форвард «Вашингтона» Бекстрём, недавно вернувшийся после травмы, попал в ковид-протокол

34-летний шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, проведший 15 декабря свой первый матч в нынешнем регулярном чемпионате с «Чикаго Блэкхоукс» (4:5 ОТ), вновь оказался недоступен для «столичных» — его включили в ковид-протокол. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
В матче с «Чикаго» Бекстрём провёл на льду 18 минут и 14 секунд и отметился одной результативной передачей, набрав первое очко в своём первом же матче сезона.
Напомним, сегодня, в субботу, 18 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» сыграет на выезде с «Виннипег Джетс» (начало – 4:00 мск), который накануне расстался с главным тренером — Полом Моррисом, возглавлявшим команду на протяжении последних семи лет.
В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 29 встреч и набрал в них 41 очко. Сейчас столичная команда занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ.
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