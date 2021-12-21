«Сент-Луис» вызвал Костина из АХЛ, Торопченко вернулся в фарм-клуб

«Сент-Луис Блюз» вернул российского нападающего Клима Костина из АХЛ, а другой нападающий из России Алексей Торопченко, наоборот, в фарм-клуб вернулся, сообщает команда на официальном сайте клуба.



22-летний Костин получил повреждение верхней части тела 24 ноября, а 28-го был добавлен в список долгосрочно травмированных. Костин травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:4).



В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 18 матчах, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «-1». Всего на его счету 24 матча в НХЛ, в которых он набрал 7 (3+4) баллов при общей полезности «-1».



Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером.



В текущем сезоне Торопченко выступает за «Спрингфилд Тандербёрдс» в АХЛ и провёл там 22 матча, в которых набрал девять очков: забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.

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