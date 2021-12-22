«Разве это трагедия?» Борис Михайлов — о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мыслями об отказе Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду, но разве это трагедия? Не вижу никакой трагедии. Это их проблемы, а не наши. НХЛ лишил своих игроков, которым платит деньги, участия на Олимпиаде. Все сборные будут без НХЛовцев — это нормально. Наши шансы повышаются? Они будут равные. На Кубке Первого канала разве большая разница была между нашей сборной и соперниками? Да, есть преимущество, но на Олимпиаде будут другие игры. Другое дело, что задача российский сборной — всегда занимать первое место», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.