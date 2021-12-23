Сергачёв: НХЛ сама приняла решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отреагировал на решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.
«С приходом нового штамма вируса начали отменять встречи. В итоге перенесли больше 50 матчей. И по-моему, в соглашении, которое мы подписывали год назад, был такой пункт: если будут перенесены матчи, НХЛ вправе отказаться от Олимпиады. Вот они и отказались.
По-моему, это не связано с профсоюзом игроков. НХЛ сама приняла такое решение.
Было ли голосование игроков? Нет, никаких голосований не было вообще. НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. И это их право по контракту — принять такое решение. Здесь ничего нельзя сказать.
Конечно, я расстроился. Да и все расстроились. Даже те, кто и не хотел поехать из-за того, что мог попасть в китайский карантин. Но такой шанс поехать на Олимпиаду выпадает очень редко. Всем хотелось его использовать. Я знаю, что все русские ребята точно бы поехали. Забили бы на эти три-пять недель карантина.
Сидели бы в комнате, носили маски. Мы бы на это пошли. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде.
Но не получилось, и это очень расстраивает. Обидно даже не за себя, что не поеду. А за ребят постарше. Может быть, для них это была последняя Олимпиада. У нас в «Тампе» тот же Стивен Стэмкос играет. Проводит шикарный сезон. Он спокойно мог поехать в Пекин. Но, увы…
А у меня, наверное, еще будет шанс съездить на такой турнир. Возраст пока позволяет», – цитирует Сергачёва «Матч ТВ».
- 23 декабря 2021
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
08:49
-
08:30
-
08:28
-
06:12
-
06:00
-
05:40
-
04:47
-
03:00
-
01:49
-
00:07
-
00:00
- 22 декабря 2021
-
23:51
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:11
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:02
-
22:01
-
21:59
-
21:51
-
21:49
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:26
-
20:16
-
20:09