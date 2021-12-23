Сергачёв: НХЛ сама приняла решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отреагировал на решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.



«С приходом нового штамма вируса начали отменять встречи. В итоге перенесли больше 50 матчей. И по-моему, в соглашении, которое мы подписывали год назад, был такой пункт: если будут перенесены матчи, НХЛ вправе отказаться от Олимпиады. Вот они и отказались.



По-моему, это не связано с профсоюзом игроков. НХЛ сама приняла такое решение.



Было ли голосование игроков? Нет, никаких голосований не было вообще. НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. И это их право по контракту — принять такое решение. Здесь ничего нельзя сказать.



Конечно, я расстроился. Да и все расстроились. Даже те, кто и не хотел поехать из-за того, что мог попасть в китайский карантин. Но такой шанс поехать на Олимпиаду выпадает очень редко. Всем хотелось его использовать. Я знаю, что все русские ребята точно бы поехали. Забили бы на эти три-пять недель карантина.



Сидели бы в комнате, носили маски. Мы бы на это пошли. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде.



Но не получилось, и это очень расстраивает. Обидно даже не за себя, что не поеду. А за ребят постарше. Может быть, для них это была последняя Олимпиада. У нас в «Тампе» тот же Стивен Стэмкос играет. Проводит шикарный сезон. Он спокойно мог поехать в Пекин. Но, увы…



А у меня, наверное, еще будет шанс съездить на такой турнир. Возраст пока позволяет», – цитирует Сергачёва «Матч ТВ».

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