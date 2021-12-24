«Спорт должен быть традиционным». Фетисов – о словах Путина о трансгендерах

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, предположившего, что женский спорт перестанет существовать, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол.
«Главным разделением в спорте являлось то, что есть мужские и женские соревнования. Спорт должен быть традиционным. А какие-то непонятные вещи вызывают вопросы. И то, что мы видели на прошедшей Олимпиаде, это непонятная история», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».
Напомним, 43-летняя Лорел Хаббард из Новой Зеландии выступила на Олимпийских играх в Токио (Япония), прошедшим летом, как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.
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