Свитер с фамилией Овечкина был самым продаваемым в НХЛ в 2021 году

Джерси с фамилией капитана «Вашингтона» Александра Овечкина оказались самыми продаваемыми в НХЛ в этом году.

По информации отдела по связям с общественностью НХЛ, в 2021 году свитера с фамилией российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» покупали чаще всего.

В первую пятерку самых продаваемых джерси также вошли майки с фамилиями Сидни Кросби, Марка-Андре Флёри, Остона Мэттьюса и Коннора Макдэвида. При этом конкретные данные о количестве проданных свитеров НХЛ не сообщает.

В текущем сезоне 36-летний Александр Овечкин принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, набрав 47 (22+25) результативных баллов при показателе полезности «+18».

За «Вашингтон Кэпиталз» российский легионер выступает с 2005 года.