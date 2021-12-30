Свитер с фамилией Овечкина был самым продаваемым в НХЛ в 2021 году
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Джерси с фамилией капитана «Вашингтона» Александра Овечкина оказались самыми продаваемыми в НХЛ в этом году.
По информации отдела по связям с общественностью НХЛ, в 2021 году свитера с фамилией российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» покупали чаще всего.
В первую пятерку самых продаваемых джерси также вошли майки с фамилиями Сидни Кросби, Марка-Андре Флёри, Остона Мэттьюса и Коннора Макдэвида. При этом конкретные данные о количестве проданных свитеров НХЛ не сообщает.
В текущем сезоне 36-летний Александр Овечкин принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, набрав 47 (22+25) результативных баллов при показателе полезности «+18».
За «Вашингтон Кэпиталз» российский легионер выступает с 2005 года.
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