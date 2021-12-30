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Кузнецов рассказал о победном голе в меньшинстве в матче с «Нэшвиллом»

Кузнецов рассказал о победном голе в меньшинстве в матче с «Нэшвиллом»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал заброшенную шайбу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

«Я находился за воротами. Не был уверен, мы ещё в равных составах или уже в меньшинстве. Поэтому я вроде как вышел и начал искать, кому отдать пас. Там вроде бы Джон Карлсон уходил из-под опеки, но он ещё не был открыт, поэтому я решил бросить. Просто шайба была у меня, и всё получилось хорошо. Знаете, иногда бывает в пустые ворота тяжелее забить, чем реализовать такую ситуацию.

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«Вашингтон» наконец-то собрал полноценные тройки? Для нас это огромное событие. Надеюсь, парни и дальше будут оставаться здоровыми и мы станем прибавлять как команда с каждым матчем», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

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