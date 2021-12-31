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Сергачёв выведен из COVID-протокола. На тренировке «Тампы» на льду было лишь 9 игроков

Сергачёв выведен из COVID-протокола. На тренировке «Тампы» на льду было лишь 9 игроков
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Защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва вывели из коронавирусного протокола, сообщает североамериканский журналист Эрик Эрлендссон на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что он принял участие в тренировке на льду. Кроме него, на площадке было лишь восемь хоккеистов: вратарь Хуго Альнефельт, защитники Шон Дэй, Андрей Шустр, Эрик Чернак, а также нападающие Никита Кучеров, Алекс Барре-Буле, Габриэль Фортье и Реми Эли.

Напомним, Сергачёв принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив две шайбы и отдав 12 голевых передач при показателе полезности «+1».

«Тампа-Бэй» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 32 проведённых матчей имея в своём активе 46 баллов. Следующий матч у «Лайтнинг» запланирован на ночь с 31 декабря на 1 января с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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