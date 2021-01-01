«Вашингтон» показал, как Овечкин и Бекстрем поют Happy New Year

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала забавное видео с форвардами команды Никласом Бекстрёмом и Александром Овечкиным. На видео они поют популярную песню Happy New Year. При этом оба хоккеиста произносят лишь фразу из припева песни.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
Минувшей ночью (мск) «Вашингтон» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Эта встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Кэпиталз». Овечкин в этой встрече отметился дублем, а ещё одну шайбу в составе победителей забросил россиянин Евгений Кузнецов.
Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота до 12 шайб. У легендарного канадского хоккеиста 56 таких голов, тогда как Александр сегодня забросил свою 44-ю шайбу в пустые ворота. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами при показателе полезности «+96».
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