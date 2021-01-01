Бекстрём обратился к Овечкину после рекордной шайбы россиянина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём обратился к своему одноклубнику Александру Овечкину. Бекстрём поздравил россиянина с историческим голом. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1) капитан «Вашингтона» оформил дубль. Одну из шайб он забросил в большинстве.



Россиянин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Ранее Овечкин делил первое место по этому показателю с Дэйвом Андрейчуком.



«Бро, Ови, рекордсмен НХЛ по шайбам в большинстве! Продолжай делать то, что делаешь! Я очень рад, что ты забросил эту шайбу! Огромное достижение», — написал Бекстрём в своём «твиттере».

Ещё одну шайбу в составе победителей забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.



У проигравших автором единственного гола стал Пиус Зутер, которому ассистировал россиянин Владислав Наместников.