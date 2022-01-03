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Чудовищная ошибка вратаря «Нью-Джерси», которая позволила «Вашингтону» сравнять счёт

Чудовищная ошибка вратаря «Нью-Джерси», которая позволила «Вашингтону» сравнять счёт
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Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд допустил грубую ошибку во время матча с «Вашингтон Кэпиталз» регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В конце третьего периода вратарь неудачно выкатил шайбу на форварда «Вашингтона» Ларса Эллера, который отдал передачу на Конора Шири и последний отправил шайбу в ворота «Нью-Джерси». Благодаря этому голу «Вашингтону» удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Нью-Джерси» удалось вырвать победу в овертайме благодаря голу Нико Хишира.

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Нью-Джерси» продлил победную серию до трёх игр.

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