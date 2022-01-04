Пашков: стремление стать тренером перевесило все остальные мотивы в жизни Ротенберга

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.



«Очевидно, что стремление стать тренером перевесило все остальные мотивы в жизни Романа Ротенберга. О том, что он стремился им стать, говорит многое. Например, то, что Ротенберг прошёл обучение в школе тренеров. Человек активно и серьёзно включался в текущую работу в команде СКА, мы его давно наблюдаем в тренерской группе на лавке команды. Видно явное стремление работать практически. Должность главного тренера — это очень серьёзный вызов. Это не помощник, а человек, который отвечает за всё.



Говорить, готов Ротенберг работать главным тренером или нет, — сейчас сложно. Надо подождать результатов, в спорте всё решает именно результат. Роман Борисович — активный человек, который многое сделал в нашем хоккее. Надо посмотреть и поддержать человека в трудный момент. Может, не всё сразу получится, всегда есть риск. Особенно в команде, которая претендует на высокое место. Легко точно не будет, будем смотреть с интересом. Ситуация оригинальная и необычная. Лично я желаю Ротенбергу успехов, на такой поступок может решиться только неординарная личность. Хотел бы заметить, что назначение Ротенберга на пост главного тренера СКА привлекло дополнительное внимание к чемпионату КХЛ, сегодня все СМИ и болельщики активно обсуждают эту новость», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.