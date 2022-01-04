Р. Ротенберг — о назначении наставником СКА: я был рядом. Можно сказать, был под лавкой

Новый главный тренер СКА Роман Ротенберг после первого матча, который провёл с «Куньлунем» (5:1), в новой должности прокомментировал своё назначение на пост.

«Сильно ли волновался перед встречей? Мы играли по нашей системе. Благодарю ребят, отработали большинство здорово. Во втором периоде были моменты, когда немножко расслабились — потом собрались, довели дело до конца. А так мы работаем по нашей системе, в каждом матче вводим что-то новое в нашу внутреннюю кухню, однако секреты команды остаются внутри.



Как пришёл к решению стать главным тренером? Это решение принято советом директоров. Здесь наша совместная работа с командой. Я благодарен коллективу и персоналу, всем, с кем мы работаем не первый год. У нас единый коллектив, сильный тренерский штаб, я благодарен каждому. Со многими работаем уже почти 10 лет, и для меня нет такого момента, что мы только начинаем и всё только начинается.



На листе это первая победа в качестве главного тренера, но мы работаем этот год полностью. С 2014 года, когда с Быковым и Захаркиным начинали, мы вместе работали. Дальше это всё продолжалось. Я был рядом, хоть меня не было на лавке. Можно даже сказать, был под лавкой. Это серьёзная работа и профессия, я с большим уважением отношусь к профессии тренера. Благодарен всем, кто помогает советами, в том числе Владимиру Владимировичу Юрзинову. Серьёзная работа, здесь много деталей. Ещё семь матчей впереди в этом месяце, много важного впереди», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.