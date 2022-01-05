Александр Барабанов забросил шестую шайбу в сезоне в матче с «Детройтом»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На момент написания новости идёт третий период, в счёте ведут хозяева – 6:2.
В самом начале третьего периода отличился российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов, поразивший ворота немца Томаса Грайсса. Ему удалось сократить отставание от соперников. Ассистировал ему чех Томаш Гертл.
В нынешнем сезоне НХЛ у Барабанова 29 сыгранных матчей, 6 заброшенных шайб и 13 голевых передач.
Всего в НХЛ у российского нападающего 51 проведённая встреча, 9 голов и 18 пасов на гол партнёрам. Коэффициент полезности у Барабанова – «-3».
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