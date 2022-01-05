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«Торпедо» прервало четырёхматчевую серию поражений, переиграв «Сочи»

«Торпедо» прервало четырёхматчевую серию поражений, переиграв «Сочи»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2022, среда. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Петьков (Точицкий, Якс) – 01:23' (5x5)   1:1 Жафяров (Чехович, Мили) – 21:57' (5x4)   1:2 Жафяров (Гривик) – 33:29' (5x5)

На 2-й минуте Кирилл Петьков вывел хозяев вперёд. На 22-й минуте Дамир Жафяров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Иван Чехович и Энди Мили. На 34-й минуте Дамир Жафяров после паса Марека Гривика оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» в Санкт-Петербурге встретится с местным СКА. Оба матча пройдут 7 января.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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