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Главный тренер «Рейнджерс» высказался на тему возвращения в строй Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» высказался на тему возвращения в строй Панарина
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Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан ждёт возвращения в состав российского нападающего Артемия Панарина.

У Галлана спросили, вернётся ли Панарин по ходу турне, в ходе которого «Рейнджерс» в ближайшие 8 дней сыграют с «Вегасом», «Анахаймом», «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Филадельфией», отмечает русская версия официального сайта НХЛ.

«Вернётся ли Панарин в состав во время поездки? Я не знаю, я ведь не доктор. Но я определенно жду его возвращения», — сказал Галлан.

В минувшее воскресенье Артемий Панарин был помещен в ковид-список вместе с помощником тренера Майком Келли. В 31 матче нынешнего сезона российский нападающий набрал 36 (10+26) очков и остается лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

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