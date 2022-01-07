Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин попал в ковид-протокол

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин включен в ковид-протокол НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Россиянин в итоге пропускает игру своей команды с «Вегасом», которая в эти минуты началась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе. В текущем сезоне Шестёркин провел 21 матч в регулярном чемпионате.

Ранее в ковид-протокол попал и российский нападающий «Рейнджерс» Артермий Панарин. Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жеррар Галан недавно заявил, что ждёт возвращения Панарина. У специалиста спросили, вернётся ли Панарин по ходу турне, в ходе которого «Рейнджерс» в ближайшие 8 дней сыграют с «Вегасом», «Анахаймом», «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Филадельфией».



«Вернётся ли Панарин в состав во время поездки? Я не знаю, я ведь не доктор. Но я определенно жду его возвращения», — сказал Галлан.



В минувшее воскресенье Артемий Панарин был помещен в ковид-список вместе с помощником тренера Майком Келли. В 31 матче нынешнего сезона российский нападающий набрал 36 (10+26) очков и остается лучшим бомбардиром «Рейнджерс».

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