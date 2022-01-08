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Флёри поделился ожиданиями от первой встречи с «Вегасом» после обмена в «Чикаго»

Флёри поделился ожиданиями от первой встречи с «Вегасом» после обмена в «Чикаго»
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Вегас Голден Найтс». Она станет для голкипера первой с бывшим клубом после обмена в «Чикаго».

«Я всегда буду благодарен за время, проведённое в организации «Вегас», но мне повезло, что «Блэкхоукс» хотели, чтобы я выступал за них и продолжал делать то, что люблю – играть в хоккей. Я благодарен за это.

Пока что чувствую себя странно. Приехал вчера поздно вечером после поражения 6:4 от «Аризона», персонал в отеле был милым и гостеприимным. Странно приходить на каток и находиться в этой раздевалке, быть на другой стороне. Но я думаю, что завтра всё будет по-другому. Может быть, будет эмоциональнее», – цитирует Флёри официальный сайт НХЛ.

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