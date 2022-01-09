Кузнецов получил болезненное повреждение в результате столкновения с игроком «Миннесоты»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.

В середине 3-го периода произошёл неприятный инцидент с участием 29-летнего нападающего «столичных» Евгения Кузнецова. Российский форвард и норвежский нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло допустили опасное для обоих хоккеистов столкновение в зоне «Уайлд». В итоге российскому игроку потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, однако он всё-таки сумел продолжить встречу.

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В этом матче Кузнецов провёл на льду 21 минуту 37 секунд и отметился заброшенной шайбой в большинстве, заработав коэффициент полезности «-1». В серии штрафных бросков он не сумел реализовать свою попытку – ему помешала штанга.