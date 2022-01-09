Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида до двух очков

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.



В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1233-й матч за карьеру в НХЛ и отметился результативной передачей в эпизоде с голом Евгения Кузнецова.



Это очко стало для Овечкина 51-м в сезоне. Таким образом, он сократил отставание от нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля до двух баллов. У немецкого форварда 26 голов и 27 результативных передач, у канадца 19 шайб и 34 передачи, у Овечкина – 24 гола и 27 передач.