Улльмарк: хочется быть лучшим, а чтобы добиться этого, надо обыгрывать лучших

Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк поделился мнением об игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (5:2).



«Против лучших команд играть всегда интересно, потому что ты должен действовать чётко и собранно в каждый момент времени. Это испытание твоей игры и психологической устойчивости. Ради этого мы и играем в хоккей. Хочется быть лучшим, а чтобы добиться этого, надо обыгрывать лучших», – цитирует Улльмарка официальный сайт НХЛ на русском языке.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Голкипер «Бостона» Улльмарк отразил 27 бросков по ходу матча.