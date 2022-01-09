Улльмарк: хочется быть лучшим, а чтобы добиться этого, надо обыгрывать лучших

Голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк поделился мнением об игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (5:2).
«Против лучших команд играть всегда интересно, потому что ты должен действовать чётко и собранно в каждый момент времени. Это испытание твоей игры и психологической устойчивости. Ради этого мы и играем в хоккей. Хочется быть лучшим, а чтобы добиться этого, надо обыгрывать лучших», – цитирует Улльмарка официальный сайт НХЛ на русском языке.
В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Голкипер «Бостона» Улльмарк отразил 27 бросков по ходу матча.
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