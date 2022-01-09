Овечкин: Капризов показывает, что может быть суперзвездой. Он очень талантлив

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о форварде «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове после встречи команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (2:3, бул.).



«Капризов? Он показывает, что может быть суперзвездой. Я знаю его. Мы играли вместе в России. Очевидно, что он очень талантлив и вообще отличный парень», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.



В нынешнем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 36 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 27 результативных передач. На счету Капризова 32 встречи, в которых он набрал 40 (14+26) очков при показателе полезности «+12». Отметим, что 24-летний россиянин пропустил последнюю встречу «Уайлд» из-за травмы.