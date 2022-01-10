Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Анахайм Дакс» принимает «Детройт Ред Уингз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный – 3:3.
Российский нападающий гостей Владислав Наместников забросил свою десятую шайбу на 48-й минуте матча. Ассистировали же ему канадец Майкл Расмуссен и американец Джордан Истерли.
Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс на 7-й минуте, Филип Гронек на 21-й, Тайлер Бертуцци на 36-й, Трой Терри на 39-й и Макс Комтуа на 43-й.
В текущем сезоне у Владислава Наместникова 36 сыгранных матчей, 10 заброшенных шайб и 8 голевых передач.
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