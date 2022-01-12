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Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал потрясающий первый матч Малкина после травмы

Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал потрясающий первый матч Малкина после травмы
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал возвращение российского нападающего Евгения Малкина в строй, а также дубль форварда в первом матче после травмы.

«Мы надеялись, что он окажет немедленное влияние на игру. То, что он забросил две шайбы, — так, как он сегодня это сделал, и отдал пустые ворота на один из голов Картера, оказало большое влияние на игру», — приводит слова Салливана журналист Майкл ДеФабо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль.

4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.

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