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Защитник «Коламбуса» Гавриков приехал на игру с «Чикаго» в носках, подаренных болельщицей

Защитник «Коламбуса» Гавриков приехал на игру с «Чикаго» в носках, подаренных болельщицей
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков обменял клюшку на носки с юной болельщицей клуба.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, перед домашней игрой с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) 13-летняя Джейси Снайдер показала плакат с надписью: «Эй, Влад! Заметила, что ты любишь клевые носки! Обменять тебе одну пару на клюшку?»

Гавриков заполучил носки с изображением свинок. На следующую игру с «Чикаго Блэкхоукс» (2:4) хоккеист приехал в тех самых носках.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Коламбуса».

«Я надеялась, что он их наденет. Он вроде прикольный парень, который может их носить. На разминке он всегда смеется и балагурит. Я вообще сама живу на свиной ферме. Свинки — это наша тема», — цитирует Снайдер официальный сайт НХЛ.

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