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Патрик Кейн: нынешний сезон – один из самых неудачных для меня

Патрик Кейн: нынешний сезон – один из самых неудачных для меня
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал свои выступления в текущем сезоне.

«Нынешний сезон – один из самых неудачных для меня. Поэтому надо делать всё возможное, чтобы создавать голевые моменты и реализовывать их. Конечно, бывали неплохие ситуации, я попадал штанги, но таких моментов должно быть как можно больше. И нужно надеяться, что меня прорвёт.

На данном этапе у всех есть какие-то проблемы со здоровьем. Любой хоккеист следит за собой, старается сделать так, чтобы физически ощущать себя как можно лучше. Я нахожусь именно в такой ситуации», – цитирует Кейна официальная русская версия сайта НХЛ.

В текущем сезоне у Кейна 32 сыгранных матча, в которых он отметился 7 заброшенными шайбами и 25 голевыми передачами.

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