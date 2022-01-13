Патрик Кейн: нынешний сезон – один из самых неудачных для меня

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал свои выступления в текущем сезоне.



«Нынешний сезон – один из самых неудачных для меня. Поэтому надо делать всё возможное, чтобы создавать голевые моменты и реализовывать их. Конечно, бывали неплохие ситуации, я попадал штанги, но таких моментов должно быть как можно больше. И нужно надеяться, что меня прорвёт.



На данном этапе у всех есть какие-то проблемы со здоровьем. Любой хоккеист следит за собой, старается сделать так, чтобы физически ощущать себя как можно лучше. Я нахожусь именно в такой ситуации», – цитирует Кейна официальная русская версия сайта НХЛ.



В текущем сезоне у Кейна 32 сыгранных матча, в которых он отметился 7 заброшенными шайбами и 25 голевыми передачами.