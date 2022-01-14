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«Коламбус» забросил три шайбы за 67 секунд «Каролине». Это 2-й показатель в истории клуба

«Коламбус» забросил три шайбы за 67 секунд «Каролине». Это 2-й показатель в истории клуба
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:0.

Хоккеисты «мундиров» забросили три шайбы в течение 67 секунд, отличились Патрик Лайне, Егор Чинахов и Коул Силлинджер. Этот показатель является вторым в истории франшизы по скорости забивания голов. Лучший результат был достигнут в декабре 2016 года во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (7:1).

«Коламбус» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков после 35 встреч. «Каролина» — на четвёртой строчке Востока, имея в своём активе 50 баллов за 34 матча.

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