Никита Кучеров пропустил тренировку «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

В команде рассказали, что у Кучерова день выделен для восстановления.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2. Счёт был открыт уже на 4-й минуте – первую шайбу в матче забросил Стивен Стэмкос. Примечательно, что в этом голе поучаствовал Никита Кучеров, отдавший голевую передачу. В последней шайбе ассист также на счету россиянина.