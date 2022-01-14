Никита Кучеров пропустил тренировку «Тампы»
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
В команде рассказали, что у Кучерова день выделен для восстановления.
Напомним, в ночь с 13 на 14 января в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2. Счёт был открыт уже на 4-й минуте – первую шайбу в матче забросил Стивен Стэмкос. Примечательно, что в этом голе поучаствовал Никита Кучеров, отдавший голевую передачу. В последней шайбе ассист также на счету россиянина.
Комментарии
- 14 января 2022
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
19:50
-
19:21
-
18:44
-
18:00
-
17:38
-
17:31
-
16:51
-
16:29
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:57
-
13:41
-
13:11
-
12:39
-
12:23
-
11:57
-
11:44
-
11:37
-
11:14
-
10:50
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:33
-
09:28
-
09:18
-
09:00
-
08:59
Партнерский контент