Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Хочу пожелать Лёхе Жамнову (Алексей Жамнов — главный тренер сборной России по хоккею. — Прим. «Чемпионата») как главному тренеру сборной России только удачи. Это будет его первая Олимпиада в качестве главного тренера, мы с ним выигрывали Олимпиаду как игроки. Буду болеть и за него, и за всю команду. Думаю, у сборной России есть отличный шанс повторить звание олимпийских чемпионов. Всё зависит от команды, от ребят. Я считаю, что у России хорошая команда. Все через это проходят, это сложно, будем смотреть и болеть», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с коронавирусом в сборной России по хоккею в преддверии Олимпийских игр 2022 года.
- 18 января 2022
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