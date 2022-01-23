Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Филадельфия Флайерз» повторила антирекорд сезона, в матче с «Баффало Сэйбрз» проиграв в 11-й раз подряд.

«Бостон Брюинз» переиграл «Виннипег Джетс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» крупно обыграл «Аризону Койотс», а Артемий Панарин после матча просил водки у журналистов.

«Колорадо Эвеланш» в овертайме сломил сопротивление «Монреаль Канадиенс». Валерий Ничушкин стал героем матча, набрав 2 (1+1) очка.

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз» устроили настоящую перестрелку, победителем из которой вышли «дьяволы».

«Вашингтон Кэпиталз» едва не опозорился, благодаря дублю Александра Овечкина отыгравшись в матче с «Оттавой Сенаторз» и одержав победу в овертайме. Главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит после встречи уверял, что Овечкин не будет играть вечно.

Старания Семёна Варламова не помогли «Нью-Йорк Айлендерс» сдержать «Торонто Мэйпл Лифс».

«Нэшвилл Предаторз» не испытал проблем в матче с «Детройт Ред Уингз».

Кирилл Капризов помог «Миннесоте Уайлд» одержать победу в непростой встрече с «Чикаго Блэкхоукс».

«Эдмонтон Ойлерз» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Калгари Флэймз». Леон Драйзайтль набрал 4 (2+2) очка, помешав Овечкину сохранить единоличное лидерство в гонке бомбардиров сезона.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уничтожила «Сан-Хосе Шаркс», а Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча.

В Восточной конференции лидирует «Флорида», набравшая 61 очко в 41 матче. Столько же баллов набрала и «Тампа», однако у «молний» сыграно на две встречи больше. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 58 очков после 42 матчей.



На Западе первое место занимает «Колорадо», за 39 встреч набравший 59 баллов. На вторую позицию поднялся «Нэшвилл», на счету которого 55 очков после 43 матчей. На третью строчку опустился «Сент-Луис Блюз», в активе которого 53 балла за 40 встреч.