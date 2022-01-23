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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Филадельфия Флайерз» повторила антирекорд сезона, в матче с «Баффало Сэйбрз» проиграв в 11-й раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Скиннер (Так, Козенс) – 01:29' (5x5)   1:1 Ристолайнен (Санхайм) – 11:18' (5x5)   1:2 Жиру (Проворов, Аткинсон) – 12:44' (5x5)   2:2 Томпсон (Так, Скиннер) – 15:33' (5x4)   3:2 Томпсон (Далин) – 15:57' (5x4)   4:2 Кребс (Йокихарью, Янковски) – 18:00' (5x5)   5:2 Кребс (Асплунд) – 22:24' (5x5)   6:2 Скиннер (Далин, Томпсон) – 44:36' (5x4)   6:3 Жиру (Конечны, Аткинсон) – 54:49' (5x4)

«Бостон Брюинз» переиграл «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 23:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Харкинс (Тонинато) – 02:46' (5x5)   1:1 Стеен (Койл, Дебраск) – 11:37' (5x5)   1:2 Копп (Шайфли) – 19:34' (5x5)   2:2 Койл (Форборт) – 22:31' (5x5)   3:2 Пастрняк (Грызлик, Маршан) – 43:59' (5x4)

«Нью-Йорк Рейнджерс» крупно обыграл «Аризону Койотс», а Артемий Панарин после матча просил водки у журналистов.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 О'Брайен (Эрикссон, Гостисбер) – 02:29' (5x5)   1:1 Труба (Зибанеджад, Крайдер) – 03:15' (5x5)   1:2 Лэдд (Фишер, Нэш) – 06:56' (5x5)   1:3 Келлер (Шмальц, Бойд) – 27:03' (5x5)   2:3 Крайдер (Труба, Зибанеджад) – 31:30' (4x5)   3:3 Готье (Хант, Руни) – 35:26' (5x5)   4:3 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 36:33' (5x4)   5:3 Крайдер – 38:42' (5x5)   6:3 Труба (Миллер, Строум) – 41:33' (5x5)   7:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 50:06' (5x4)

«Колорадо Эвеланш» в овертайме сломил сопротивление «Монреаль Канадиенс». Валерий Ничушкин стал героем матча, набрав 2 (1+1) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ньюхук (Жирар, Тэйвз) – 08:20' (5x4)   2:0 Ничушкин (Жирар, Тэйвз) – 28:57' (5x4)   2:1 Лехконен (Судзуки, Тоффоли) – 38:17' (5x5)   2:2 Судзуки (Дворак, Хоффман) – 48:06' (5x4)   3:2 Ландеског (Ничушкин, Тэйвз) – 61:16' (3x3)

«Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз» устроили настоящую перестрелку, победителем из которой вышли «дьяволы».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Трочек, Смит) – 02:20' (5x5)   0:2 Коул (Нечас, Свечников) – 05:44' (5x5)   1:2 Бастиан (Грейвз, Куокканен) – 17:26' (5x5)   2:2 Бастиан (Грейвз, Маклауд) – 19:06' (5x5)   2:3 Ливо (Котканиеми, Деанджело) – 23:27' (5x5)   3:3 Маклауд (Юнссон, Суббэн) – 28:48' (5x5)   4:3 Юнссон (Мерсер, Заха) – 31:16' (5x5)   4:4 Шей (Степан, Ливо) – 35:34' (5x5)   5:4 Братт (Шарангович, Грейвз) – 38:19' (5x5)   6:4 Хьюз (Сиверсон, Хишир) – 52:51' (5x4)   7:4 Заха (Мерсер, Юнссон) – 53:55' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» едва не опозорился, благодаря дублю Александра Овечкина отыгравшись в матче с «Оттавой Сенаторз» и одержав победу в овертайме. Главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит после встречи уверял, что Овечкин не будет играть вечно.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Шабо (Уотсон, Пол) – 01:22' (5x5)   0:2 Сэнфорд (Форментон) – 26:07' (5x5)   1:2 Овечкин (ван Римсдайк, Кузнецов) – 41:39' (5x5)   2:2 Овечкин (Бекстрём) – 49:43' (5x5)   3:2 Бекстрём – 61:13' (3x3)

Старания Семёна Варламова не помогли «Нью-Йорк Айлендерс» сдержать «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Райлли) – 13:25' (4x5)   1:1 Паризе (Мейфилд) – 19:00' (5x5)   1:2 Энгвалль – 19:59' (5x5)   1:3 Райлли (Нюландер, Керфут) – 29:42' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» не испытал проблем в матче с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Казинс (Томасино, Экхольм) – 32:46' (5x4)   2:0 Дюшейн (Форсберг, Теннисон) – 34:21' (5x5)   2:1 Эрни (Бертуцци, Стаал) – 38:51' (5x5)   3:1 Форсберг (Теннисон, Дюшейн) – 50:44' (5x5)   4:1 Дюшейн – 58:12' (en)

Кирилл Капризов помог «Миннесоте Уайлд» одержать победу в непростой встрече с «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Боргстрём (Густафссон) – 09:51' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Джонс, Строум) – 17:07' (5x4)   1:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Сперджен) – 19:30' (5x4)   2:2 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 50:45' (5x4)   2:3 Боргстрём (Энтвистл, Карпентер) – 52:03' (5x5)   3:3 Фиала (Гринвей, Голигоски) – 57:56' (6x5)   4:3 Фолиньо (Гринвей, Голигоски) – 64:22' (3x3)

«Эдмонтон Ойлерз» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Калгари Флэймз». Леон Драйзайтль набрал 4 (2+2) очка, помешав Овечкину сохранить единоличное лидерство в гонке бомбардиров сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ткачук (Линдхольм, Ханифин) – 08:29' (5x5)   0:2 Лучич (Ханифин, Андерссон) – 19:21' (5x4)   1:2 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 25:35' (5x4)   2:2 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 29:41' (5x4)   3:2 Перлини (Райан, Сеси) – 38:18' (5x5)   3:3 Ханифин (Годро, Ткачук) – 39:16' (5x5)   4:3 Драйзайтль (Кит) – 54:29' (5x5)   5:3 Драйзайтль – 59:59' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уничтожила «Сан-Хосе Шаркс», а Михаил Сергачёв стал третьей звездой матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Колтон (Макдона) – 03:17' (5x5)   0:2 Стэмкос (Киллорн, Фут) – 07:45' (5x5)   0:3 Жозеф (Стэмкос, Сергачёв) – 11:04' (5x5)   0:4 Перри (Белльмар, Макдона) – 12:32' (5x5)   1:4 Мегна (Меркли) – 16:40' (5x5)   1:5 Пойнт (Кучеров, Чирелли) – 26:24' (5x5)   1:6 Киллорн (Хедман, Кучеров) – 44:20' (5x4)   1:7 Колтон (Рэддиш, Сергачёв) – 44:53' (5x5)

В Восточной конференции лидирует «Флорида», набравшая 61 очко в 41 матче. Столько же баллов набрала и «Тампа», однако у «молний» сыграно на две встречи больше. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 58 очков после 42 матчей.

На Западе первое место занимает «Колорадо», за 39 встреч набравший 59 баллов. На вторую позицию поднялся «Нэшвилл», на счету которого 55 очков после 43 матчей. На третью строчку опустился «Сент-Луис Блюз», в активе которого 53 балла за 40 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
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