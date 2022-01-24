Гавриков — о первой звезде матча с «Оттавой»: голкипер соперника был по-настоящему хорош

Сегодня, 24 января, проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков, проводивший первый матч после исключения из ковид-протокола, поделился мнением об игре голкипера соперника Антона Форсберга.
«Форсберг сегодня был по-настоящему хорош. Мы пытались найти способ забивать голы, у нас было много опасных моментов. Но нам стоило лучше закрывать ему обзор, и тогда мы бы наверняка смогли забросить больше одной шайбы. Мы играли с хорошей самоотдачей, но просто не смогли забить ещё», – цитирует Гаврикова официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Оттава» прервала серию из трёх поражений подряд. «Коламбус», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Оттава» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Коламбус» сыграет с «Калгари Флэймз». Матчи пройдут 26 и 27 января соответственно.
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